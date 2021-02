Zinedine Zidane is speculaties over ontslag zat en bijt van zich af

Zidane won als trainer van Real driemaal de Champions League en veroverde tweemaal de landstitel. „De ene dag ben ik bijna ontslagen en als we gelijkspelen of verliezen dan ben ik echt weg”, mopperde de Fransman. „We spelen de laatste tijd niet fantastisch, maar we staan te popelen om ons terug te vechten. Vorig jaar zijn we kampioen geworden. Dan mogen we nu toch nog alles geven om die titel te verdedigen? Ik wil er tot de laatste dag het beste van maken hier. En als mensen willen dat ik opgeef, dan wil dat nog niet zeggen dat ik dat ook doe. En de spelers ook niet.”

Real Madrid heeft tien punten minder dan koploper Atletico, dat ook nog eens een duel minder heeft gespeeld. Eden Hazard heeft opnieuw een blessure opgelopen en moet waarschijnlijk een maand toekijken met een dijbeenblessure. „Dat is heel vervelend”, zei Zidane. „Hij wil zo graag laten zien hoe belangrijk hij voor ons kan zijn.”

