Lozano fit voor treffen met FC Basel

Lozano viel in de laatste oefenwedstrijd tegen VfL Wolfsburg, waarin de Mexicaans international zijn rentree maakte na een knieblessure, uit met een beenwond. Die vormt geen belemmering om in actie te komen en de kans is groot dat hij zal starten. Lozano liet tegen de Duitsers vanaf de rechterkant, met Steven Bergwijn op de tien-positie, direct weer zien van grote waarde te kunnen zijn.

Pablo Rosario schoof naast trainer Mark van Bommel aan tijdens de persconferentie voorafgaand aan het duel met Zwitserse nummer twee van vorig seizoen. „Ik weet wel zeker dat we gaan laten zien waartoe we in staat zijn morgen”, zei de middenvelder op de vraag of PSV er zo vroeg in het seizoen klaar voor is. „We zijn vier weken bezig en als je ziet hoe we met elkaar bezig zijn en wat voor kwaliteiten we hebben, denk ik zeker dat we resultaat kunnen halen.”

PSV treft het Oostenrijkse LASK Linz in de volgende ronde, als het de horde FC Basel weet te nemen. Van Bommel liet zich niet uit of dat een loting met perspectief betekent. „We weten wie de tegenstander wordt als we doorkomen, maar we moeten eerst nog even doorkomen”, aldus Van Bommel. „Basel is een moeilijke tegenstander, die denk ik onderschat wordt in Nederland. Het staat hoger op de UEFA-ranglijst dan PSV en heeft vaker de groepsfase van de Champions League overleefd dan wij dat hebben gedaan. En spelen ze in de Europa League, dan doen ze het ook goed.”