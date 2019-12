Badr Hari huilt en tiert na opgave

Hari, die Rico Verhoeven in de eerste twee rondes twee keer naar de grond sloeg, zat na afloop huilend en tierend op de grond.

De geboren Amsterdammer moest in de eerste partij met Verhoeven, die drie jaar geleden plaatsvond, ook al opgeven. Destijds met een scheur in een armspier.

Hari werd nog voor de huldiging van Verhoeven op een brancard afgevoerd. Even later werd de zwaargewicht per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ongeveer twintig agenten werden ingezet om tientallen fans, die de naam van hun held scandeerden, bij het vertrek vanaf de Gelredome bij de ambulance vandaan te houden.