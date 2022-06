Voetbal

Feyenoord start seizoen: Slot houdt rekening met lastige transferperiode

Feyenoord begint maandag aan het nieuwe seizoen en verwelkomt direct twee nieuwe gezichten. Danilo, die transfervrij is overgenomen van Ajax, en Mats Wieffer, die is gekocht van Excelsior melden zich voor het eerst op Trainingscomplex 1908. De verwachting is dat het daar niet bij blijft.