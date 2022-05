LIVE F1: Kan Verstappen Leclerc verslaan in Barcelona?

Door onze telesportredactie

Het ziet ernaar uit dat de Grote Prijs van Spanje in de Formule 1 weer op een duel tussen Max Verstappen en Charles Leclerc uitdraait. De Nederlandse wereldkampioen en de WK-leider uit Monaco waren in de kwalificatie op het circuit van Barcelona het snelst. Leclerc start de race in zijn Ferrari van poleposition, Verstappen vertrekt in zijn Red Bull vanaf de tweede plek. De start is om 15.00 uur.