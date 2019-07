Seedorf en Kluivert moeten met Kameroen naar huis

Nigeria bleek in het stadion van Alexandrië verrassend genoeg sterker en won met 3-2.

Nigeria kwam na 19 minuten op voorsprong in het duel in Alexandrië door een treffer van Odion Ighalo. Kameroen, met Ajacied Andre Onana op doel, keerde de zaken vlak voor rust met twee doelpunten kort na elkaar van Stephane Bahoken en Clinton Njie.

Nigeria, met de in Nederland geboren verdediger William Troost-Ekong in de basis, nam de wedstrijd weer over na een uur spelen. Ighalo en Alex Iwobi zette de achterstand van 2-1 binnen drie minuten om in een 3-2-voorsprong. Kameroen slaagde er niet meer in terug te komen.

De spelers van Kameroen zitten er verslagen bij. Ⓒ Reuters