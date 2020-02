Daley Blind na mispeer bij Heracles: ’Zei de trainer het?’

De verdediger was het er niet mee eens dat het crisis is in Amsterdam. „Het woord crisis wil ik niet gebruiken. Dat is aan jullie. Zei de trainer het? Ik had dat in elk geval niet gezegd. We kunnen donderdag van Getafe winnen, staan nog steeds met drie punten voorsprong op AZ bovenaan en doen nog mee in de beker. Volgende week kan het er nog mooier uitzien, maar we moeten niet denken dat alles vanzelf komt aanwaaien, omdat we goede spelers hebben. We zullen er keihard voor moeten werken. Elke dag het niveau op de mat brengen, dat je in wedstrijden hoort te brengen en wilt brengen.”

Vorig jaar kende Ajax ook een slechte fase. „Een maand, waarin het ook niet lekker liep en waarin ook bijna het woord crisis viel, maar daarna pakten we het op. We moeten nu niet in paniek raken, maar ook niet weglopen voor de fouten die we maken.”

Wat dat betreft, gaf Blind het goede voorbeeld. „Bij de tegentreffer deed ik het gewoon slecht. Ik speelde een fantastische eerste seizoenshelft en dan komen er een paar hobbels op de weg”, doelde hij onder meer op zijn ontstoken hartspier. „Dit was de eerste wedstrijd dat ik ondermaats was, zeker de tweede helft. Dat reken ik mezelf aan. Ik ben nog niet waar ik wil zijn. Misschien is het ook een bepaalde druk die ik mezelf opleg.”