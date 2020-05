Tweetrapsraket voor SC Cambuur en De Graafschap

Vrijdag dient bij de rechtbank in Utrecht het kort geding dat de nummers 1 en 2 van de Keuken Kampioen Divisie hebben aangespannen. Een van de vorderingen die Cambuur en De Graafschap hebben ingesteld, is de KNVB verplichten de voorjaarsvergadering betaald voetbal, die nu gepland staat voor 17 juni, naar voren te halen.

De vereiste vier clubs die nodig zijn om een vergadering te beleggen waren al gevonden, maar de KNVB toonde zich niet bereid daarvoor een datum te prikken. „We hadden er een sterke voorkeur voor om het niet tot een kort geding te laten komen. Niet omdat we een kort geding vrezen, maar omdat het richting de toekomst beter zou zijn als de clubs er onderling uit zouden kunnen komen”, aldus Dolf Segaar, die SC Cambuur en De Graafschap als advocaat terzijde staat.

„Het is niet gelukt om die vergadering betaald voetbal te hebben vóór het kort geding, maar die route blijft een belangrijke optie. Het aantal van vijf clubs dat nodig is om een punt op de agenda te zetten, hebben we al bij elkaar.”