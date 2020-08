Primoz Roglic klaar voor Tour-start: ’Hij heeft voluit getraind’

Primoz Roglic na zijn val. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Primoz Roglic heeft in Tignes de laatste puntjes op de i gezet om zaterdag naast Tom Dumoulin als kopman van Jumbo-Visma te starten in de Tour de France. De 30-jarige Sloveen werd anderhalve week terug na een val in de Dauphiné als leider uit koers gehaald, om geen verdere risico’s te nemen. „Daar hebben we verstandig aan gedaan. Primoz heeft de afgelopen dagen voluit getraind”, liet sportief manager Merijn Zeeman weten.