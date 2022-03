Zo zien de potten voor de WK-loting eruit

Pot 1

Qatar

Brazilië

België

Frankrijk

Argentinië

Engeland

Spanje

Portugal

Pot 2

Mexico

VS

Nederland

Denemarken

Duitsland

Zwitserland

Uruguay

Kroatië

Pot 3

Senegal

Iran

Japan

Marokko

Servië

Polen

Zuid-Korea

Tunesië

Pot 4

Kameroen

Canada

Ecuador

Saudi-Arabië

Ghana

Wales/Schotland/Oekraïne

Costa Rica/Nieuw-Zeeland

Peru/Australië/Verenigde Arabische Emiraten

Er moeten nog drie WK-tickets verdeeld worden. Australië en de Verenigde Arabische Emiraten strijden op 7 juni eerst nog om een plaats in de intercontinentale play-off tegen Peru (13 of 14 juni), de nummer vijf uit de Zuid-Amerikaanse kwalificatieronde. Costa Rica neemt het op 13 of 14 juni op tegen Nieuw-Zeeland.

Tot slot is er ook nog een Europees WK-ticket te verdelen. Oekraïne kon vanwege de oorlog niet spelen tegen Schotland afgelopen week. Wanneer die wedstrijd precies gespeeld wordt, is nog niet duidelijk. De winnaar van het duel tussen Oekraïne en Schotland neemt het vervolgens op tegen Wales in de strijd om het laatste Europese WK-ticket.