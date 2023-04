Trainer Paris Saint-Germain verdedigt opnieuw uitgefloten Messi

„Ik vind dat gefluit heel moeilijk”, zei Galtier. ”’Leo’ is een speler die ons veel geeft. Dat heeft hij zeker in het eerste deel van het seizoen gedaan. Hij heeft de magie om uit het niets een assist te geven, te scoren of een juiste bal te geven. Maar je kan niet alles van hem en Kylian Mbappé verwachten.”

Messi nam in 2021 in tranen afscheid van FC Barcelona en koos voor een lucratief, tweejarig contract in Parijs. De Argentijn heeft de hooggespannen verwachtingen bij PSG nog niet kunnen waarmaken. Het succes in de Champions League waar de Franse club zo naar snakt, bleef ook dit seizoen uit. Messi leidde Argentinië eind vorig jaar in Qatar wel naar de wereldtitel. De fans van PSG vinden dat ze de gedrevenheid die Messi op het WK uitstraalde te weinig terugzien bij hun club.

De leiding van PSG zei tijdens het WK herhaaldelijk dat Messi zou gaan bijtekenen, maar dat heeft hij nog altijd niet gedaan. De geruchten over een terugkeer naar Barcelona worden intussen steeds sterker.