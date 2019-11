Van Bommel over PSV-crisis: ’Dan zou ik stoppen’

„Honderd procent”, counterde Van Bommel bij FOX Sports, op de vraag of hij er nog vertrouwen heeft dat hij zijn ploeg op de rit kan krijgen. „Als ik dat niet zo hebben, zou ik stoppen. Maar dit is heel logisch te verklaren.”

De PSV-trainer doelde op het feit dat PSV het de afgelopen duels moest doen zonder topschutters Donyell Malen en Steven Bergwijn. „We missen ons beste spelers. Haal bij Paris Saint-Germain Kylian Mbappé en Neymar weg, haal bij FC Barcelona Lionel Messi en Luis Suarez weg. Dan gebeurt hetzelfde.”

Van Bommel heeft gezien hoe zijn team zonder de twee aanvallers is ingestort. Hij gaf de 17-jarige Mohamed Ihattaren als voorbeeld. „Een jongen van 17 trekt zich normaal gesproken op aan de beste spelers. Dat kan nu niet. Dan gaat de vorm weg. Donyel en Steven zijn uitermate goede spelers. Alleen al door hun aanwezigheid gaat de rest beter spelen. Het is volledig verklaarbaar, het is logisch, maar ik ben verantwoordelijk.”

Van Bommel vond dat PSV bovendien pech had gehad in Tilburg. Hij doelde op een bal op de lat en penalty die zijn team niet kreeg. Ook gaf hij aan dat zijn ploeg de afgelopen periode door meerdere rode kaarten in een ondertal speelde. „Het zit absoluut niet mee deze fase.”

Van Bommel is blij met de aankomende interlandperiode, zo erkende hij. Het geeft Malen en Bergwijn de tijd om te herstellen, was zijn analyse. „Na de interlandperiode zijn Donyell en Steven er weer.”

Boze fans

De selectie van PSV werd zondagavond bij De Herdgang opgewacht door een klein groepje fans.