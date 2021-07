Max Verstappen start GP van Hongarije vanaf P3

Verstappen noteerde een tijd van 1:15.840, met zijn ploeggenoot Sergio Pérez (1:16.421) in zijn spoor. Hamilton zegevierde in 1:15.419, Bottas reed 1:15.734. Het is voor de 101e keer dat Hamilton van pole start. Hij kan in Boedapest zijn 100e zege in de Formule 1 behalen.

Van de complete top-10 starten zondag alleen Hamilton en Bottas op de medium-band. Verstappen reed zijn snelste tijd op de zachtste band, hij kreeg van zijn race-engineer de opdracht om zijn ronde af te maken. Op die band heeft hij meer grip, maar hij slijt ook sneller. Achteraf gezien was de tijd van Verstappen op medium-band goed geweest voor de tiende plaats in Q2. Mercedes en Red Bull kiezen zondag dus voor een verschillende strategie.

George Russell was het meest opvallende ’slachtoffer’ in de eerste kwalificatiesessie. In Q2 verscheen er een rode vlag, nadat Carlos Sainz was gecrasht. Nadat hij met zijn zijkant in de bandenstapel was gevlogen leek Sainz de kwalificatie eerst te kunnen hervatten, maar dat lukte uiteindelijk niet.

