’Canelo’ Alvarez zorgt voor unicum in bokswereld

Video: Oud-kampioen Glory maakt vliegende UFC-start dankzij imposante knock-out

De UFC heeft op indrukwekkende wijze kennis gemaakt met Alex Pereira. De voormalig Glory-kampioen in het midden- en lichtzwaargewicht maakte zaterdagnacht zijn debuut voor de MMA-organisatie en trakteerde de fans in het iconische Madison Square Garden in New York op een spectaculaire knock-out.