Koude douche voor PSV in Gütersloh

Nu hoeven aan uitslagen in de voorbereiding niet al te veel waarde worden gehecht, omdat het vaak niks zegt over het uiteindelijke seizoen, maar met het oog op de belangrijke voorrondewedstrijden van de Champions League die over drie weken op het programma staan, viel het toch niet mee wat PSV liet zien. Behalve de uitslag viel ook de uitvoering tegen. Gezien de kansenverhouding had de uitslag ook nog veel hoger uit kunnen vallen.

In Gütersloh, waar de fans uit het nabijgelegen Bielefeld veruit in de meerderheid kwamen, trad PSV voor rust aan met de grote namen, onder wie de recent aangetrokken Luuk de Jong en Guus Til, de aankopen nummer vijf en zes. Aanwinst nummer zeven, de Braziliaan Savinho, is in aantocht en meldt zich komende week in Eindhoven. Ook de deze week in Mariënfeld aangesloten internationals Cody Gakpo en Jordan Teze stonden aan de aftrap. De pas op donderdag aangekomen Ibrahim Sangaré bleef nog aan de kant.

Luuk de Jong begon in de basis Ⓒ Pro Shots

Kans Til

PSV kreeg een grote kans via Til na een mooie snelle aanval over meerdere schijven, waarbij de nieuwe aanvoerder Luuk de Jong een hoofdrol vervulde, maar het was daarna Arminia Bielefeld dat het heft in handen nam. Een volledig verkeerd geraakte terugspeelbal van Marco van Ginkel kon door doelman Walter Benitez ternauwernood onder de lat weggetikt worden, waarna de scheidsrechter het beoordeelde als een bewuste terugspeelbal en een indirecte vrije trap gaf op enkele meters van het doel. Arminia benutte het buitenkansje en de met een masker spelende spits Fabian Klos ramde de bal in het doel (1-0).

Na die achterstand werd het duel steeds eenzijdiger. Arminia zette vanuit een 5-3-2 speelwijze een hechte organisatie neer, waarbij de Duitsers steeds gevaarlijk eruit kwamen, terwijl PSV met een 4-3-3 systeem niet of nauwelijks erin slaagde om kansen uit te spelen. PSV was defensief opvallend kwetsbaar en nog voor rust werd het 2-0 door Janni Serra.

Luuk de Jong begon in de basis Ⓒ Pro Shots

Weinig doelgevaar

De Jong, Til, Gakpo, Teze en Benitez kwamen na rust niet terug op het veld en werden vervangen door Xavi Simons, Johan Bakayoko, Yorbe Vertessen, Jenson Seelt en Joël Drommel. Het spelbeeld bleef grotendeels hetzelfde. PSV creëerde opvallend weinig doelgevaar, terwijl het achterin af en toe piepte en kraakte. Het werd 3-0 voor Arminia toen een inzet van Serra door Derrick Luckassen dusdanig van richting werd veranderd, dat Drommel geen redding meer kon brengen. In het vervolg waren er nog een aantal gevaarlijke momenten voor het PSV-doel. Drommel wist nog een paar ballen te houden, maar in de slotfase werd het toch nog 4-0 door Noel Niemann. Het laatste deel van de wedstrijd stonden bij PSV alleen nog maar jonge spelers uit de eigen opleiding in het veld, nadat ook Shurandy Sambo, Dennis Vos, Richard Ledezma, Jeremy Antonisse en Mees Kreekels in de ploeg waren gekomen.

PSV keert morgen terug naar Eindhoven, waar de komende weken nog geoefend wordt tegen Villarreal, Real en FC Eindhoven. Op 30 juli staat de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax op het programma en een paar dagen later wordt door de Eindhovenaren de eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League afgewerkt.