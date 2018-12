F1 neemt maatregelen in Mexico

Daarmee moet worden voorkomen dat coureurs tijdens het Grand Prix-weekeinde op het Autódromo Hermanos Rodríguez zonder schade of tijdverlies kunnen afsnijden.

Vorig jaar ging het tijdens de Formule 1-race in Mexico-Stad behoorlijk mis. Lewis Hamilton ging direct na de start in de eerste bocht rechtdoor en behield zodoende zijn leidende positie, maar werd niet gestraft.

De drempels zijn 50 millimeter hoog. Ⓒ Twitter Force India

In de slotfase van de race overkwam Max Verstappen in gevecht met Sebastian Vettel precies hetzelfde. De Nederlander kreeg echter wél een straf. Direct na afloop van de race moest hij vijf seconden inleveren, waardoor hij van de derde naar de vijfde plek zakte.

Omdat Vettel vanwege een gevaarlijke manoeuvre bij Daniel Ricciardo ook een penalty kreeg, werd Verstappen uiteindelijk als vierde geklasseerd. Bekijk HIER de beelden van vorig jaar.

Een overzicht van het circuit in Mexico-Stad. Ⓒ ANP

De speciale drempels (vijftig millimeter hoog en één of twee meter lang) liggen in de eerste drie bochten. Ook in bochten acht en elf zijn obstakels geplaatst.

De maatregelen hebben niets te maken met het spraakmakende incident van vorige week in Austin, toen Verstappen tijdens de GP van de Verenigde Staten bij een verrassende inhaalactie binnendoor op Kimi Räikkönen even volledig buiten de baan belandde en vanwege afsnijden een straf kreeg.

