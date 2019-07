Vincent Janssen, opgelucht in Mexico: ’Het was niet makkelijk’

Vincent Janssen lacht breeduit in het stadion van zijn nieuwe club Monterrey. Ⓒ Nick Tol

MONTERREY - De lach is terug, en zijn ogen twinkelen weer. Na pijnlijke jaren bij Tottenham Hotspur en Fenerbahçe blaast Vincent Janssen zijn carrière nieuw leven in bij de Mexicaanse topclub CF Monterrey, waar hij een contract voor vijf jaar tekende. „Een grote club, prachtig stadion, zeer fanatieke achterban en een mooi land met een goed klimaat”, zo verklaart de 25-jarige spits zijn verrassende stap in één zin.