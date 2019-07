Jørgensen-nieuws nieuwe klap voor Jaap Stam

Jørgensen was woensdagavond ook niet bij de selectie die tegen het Griekse Panathinaikos aantrad. Hij baalt van de situatie en kan op dit moment ook niet trainen. Tijdens het trainingskamp van Feyenoord in Oostenrijk moest hij al op de rem trappen. Daar, in de Alpen, zei hij vorige week: „Ik had een klein probleem met mijn knie bij de interlands net voor de vakantie. Daarna was het weer goed, maar drie dagen voor het einde van mijn vakantie, toen ik voor mezelf aan het trainen was, voelde ik toch weer wat. Na het lopen werd mijn knie een beetje stijf. Hopelijk kan ik weer snel trainen.”

Dat valt dus zwaar tegen. Jørgensen verwachtte juist veel meer dan waar het afgelopen seizoen op is uitgedraaid. „Ik hoop nu weer eens een stabiel seizoen te kunnen draaien zonder langdurige blessures. Ik wil terug naar het niveau dat ik had in mijn eerste anderhalf jaar à twee jaar bij Feyenoord. Het is pijnlijk als je niet kunt spelen door blessures. Elke blessure werpt je weer terug.„Dat hoopte hij achter zich te hebben gelaten. Nu moet hij voorlopig de spitspositie aan Dylan Vente laten. „Dat ik zoveel heb geworsteld met mijn fitheid was een belangrijke oorzaak waarom het afgelopen seizoen van mijn kant zo wisselvallig is geweest.”

Maandag is de loting voor de derde voorronde van de Europa League. Die wedstrijden zijn op donderdag 8 en 15 augustus. Op zondag 4 augustus is de start van de competitie met de derby tegen Sparta. Jørgensen kwam afgelopen seizoen tot een totaal van 29 wedstrijden, waarvan 24 voor Feyenoord en vijf voor Denemarken. In een fors aantal duels kwam hij echter als invaller in actie.