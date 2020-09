Sport Kort: Celtics schakelt titelverdediger Raptors uit in playoffs

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Celtics schakelt titelverdediger Raptors uit in playoffs

08.28 uur: De basketballers van Boston Celtics hebben de finale bereikt van de Eastern Conference in de play-offs van de Amerikaanse NBA. De ploeg won de beslissende zevende wedstrijd tegen Toronto Raptors met 92-87 en bracht de eindstand in de best-of-seven op 4-3. De Raptors, vorig jaar de kampioen in de NBA, zijn uitgeschakeld. Tegenstander van de Celtics in de finale van de oostelijke divisie is Miami Heat.

Jayson Tatum vertolkte een hoofdrol voor de Celtics met 29 punten, 12 rebounds en 7 assists. Jaylen Brown noteerde 21 punten, 8 rebounds en 4 steals. „Als je iets groots wil bereiken, als je wil winnen, dan gaat dat niet eenvoudig. Maar het is wel waarvoor we hier zijn”, zei uitblinker Tatum. De eerste ontmoeting met Heat is dinsdag, en plaats van handeling is het nog altijd afgesloten complex van Disney World in Orlando.