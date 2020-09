Sport Kort: Heracles mist speler door corona

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Alex Morgan naar Tottenham Hotspur

16.58 uur: Amerikaanse topvoetbalster Alex Morgan steekt de Atlantische Oceaan over en gaat in Engeland voetballen. De 31-jarige spits ondertekende een contract voor een jaar bij Tottenham Hotspur. Morgan, één van de grootste sportsterren in de VS die jaarlijks miljoenen verdient met persoonlijke sponsordeals, gaat bij de Spurs met haar vertrouwde rugnummer 13 spelen.

De Amerikaanse begint aan haar tweede Europese avontuur. In 2017 speelde Morgan een paar maanden voor Olympique Lyon, waarmee ze de Franse titel en de Champions League won. De spits keerde daarna terug naar Orlando Pride.

Met het Amerikaanse elftal prolongeerde Morgan vorig jaar op het WK in Frankrijk de wereldtitel, door Oranje in de finale met 2-0 te verslaan. In 2012 pakte ze met ’Team USA’ olympisch goud. In 169 interlands maakte ze 107 doelpunten.

Morgan, die is getrouwd met een Amerikaanse voetballer, bracht in mei een dochter ter wereld. ”2020 is het jaar van de onverwachte dingen. Het volgende: de eerste stempel in Charlie’s paspoort”, schreef ze op Twitter over haar overstap naar Tottenham.

Wielrennen: Merlier wint massasprint in Tirreno-Adriatico

16.12 uur: De Belg Tim Merlier heeft de zesde etappe van Tirreno-Adriatico gewonnen. De rit, over 171 kilometer van Castelfidardo naar Senigallia, eindigde zoals verwacht in een massasprint. Merlier, ploeggenoot van Mathieu van der Poel bij Alpecin-Fenix, versloeg de Duitser Pascal Ackermann en de Deen Magnus Cort. Mike Teunissen van Jumbo-Visma finishte als vijfde.

De leiderstrui bleef in handen van de Brit Simon Yates. De Tirreno eindigt maandag met een individuele tijdrit.

Voetbal: Heracles-speler besmet met corona

15.55 uur: Heracles Almelo heeft te maken met een coronabesmetting binnen de selectie. Een van de spelers van de Eredivisie-club testte vlak voor de competitiestart positief. Hij ontbreekt daardoor zondag in de eerste wedstrijd van het seizoen, thuis tegen ADO Den Haag. Heracles wil niet zeggen om wie het gaat.

De besmette voetballer had vanwege milde klachten uit voorzorg al besloten om thuis te blijven. Hij zit voorlopig in quarantaine. De overige spelers en stafleden van Heracles testten vrijdag negatief. Gedurende de voorbereiding is iedereen die betrokken is bij de selectie van Heracles meerdere keren getest op het coronavirus. Al die uitslagen waren negatief, tot de laatste testronde vlak voor de start van de competitie.

Trainer Frank Wormuth vertelde vrijdag dat hij tegen ADO Den Haag niet kan beschikken over de geblesseerde verdedigers Navajo Bakboord (knie) en Giacomo Quagliata (spier). De Belgische verdediger Noah Fadiga vormde toen een twijfelgeval.

Badminton: Al vijf afmeldingen voor officieus WK landenteams

10.26 uur: Al vijf landen hebben zich afgemeld voor de Thomas en Uber Cup in het Deense Aarhus. Het toernooi geldt als officieus WK badminton voor landenteams. Topland Indonesië is de laatste die uit vrees voor het coronavirus afziet van deelname aan het toernooi, dat van 3 tot en met 11 oktober wordt gehouden. Zuid-Korea, Australië, Taiwan en Thailand hadden zich eerder al teruggetrokken, meldde de internationale badmintonfederatie BWF.

Indonesië, meervoudig winnaar, was in het mannentoernooi (Thomas Cup) ingedeeld in een poule met ook Nederland. Bondscoach Ruud Bosch maakt eerder deze week zijn achtkoppige selectie bekend. De Nederlandse ploeg bestaat uit Mark Caljouw, Joran Kweekel, Finn Achthoven, Robin Tabeling, Ruben Jille, Ties van der Lecq, Wessel van der Aar en Brian Wassink. Nederland is niet vertegenwoordigd in het vrouwentoernooi (Uber Cup).

De Thomas en Uber Cup zou aanvankelijk in mei worden gespeeld, werd eerst verplaatst naar augustus en uiteindelijk geprogrammeerd in oktober. „De uitbraak van het coronavirus is in zowel Indonesië als andere landen nog niet onder controle. De situatie maakt de spelers ongerust”, liet een woordvoerder van het Indonesische team weten.

Golf: Van Dam valt terug in major ANA Inspiration

08.53 uur: Anne van Dam is in de tweede ronde van de ANA Inspiration, de eerste major van dit jaar op Amerikaanse bodem, weggezakt in het klassement. De Arnhemse noteerde een tegenvallende score van 74 slagen, 2 boven par, en viel terug van de 19e naar de 44e plaats. Haar achterstand op de Amerikaanse leider Nelly Korda groeide naar 11 slagen.

Van Dam had na zeven holes op de snikhete golfbaan van Rancho Mirage in Californië al drie bogeys op haar kaart. Ze herstelde enigszins met drie birdies, maar voegde op de tweede negen holes ook nog twee bogeys toe. Korda deed het heel wat beter met een ronde van 67 slagen. Ze heeft in de tussenstand 2 slagen voorsprong op haar eerste achtervolgers, haar landgenote Lexi Thompson en de Deense Nanna Koerstz Madsen.

Van Dam, winnares van vijf toernooien op de Europese vrouwentour LET, deed vorige maand ook mee aan het Womens Open in Schotland. In die major eindigde ze als 45e.

Basketbal: Celtics schakelt titelverdediger Raptors uit in playoffs

08.28 uur: De basketballers van Boston Celtics hebben de finale bereikt van de Eastern Conference in de play-offs van de Amerikaanse NBA. De ploeg won de beslissende zevende wedstrijd tegen Toronto Raptors met 92-87 en bracht de eindstand in de best-of-seven op 4-3. De Raptors, vorig jaar de kampioen in de NBA, zijn uitgeschakeld. Tegenstander van de Celtics in de finale van de oostelijke divisie is Miami Heat.

Jayson Tatum vertolkte een hoofdrol voor de Celtics met 29 punten, 12 rebounds en 7 assists. Jaylen Brown noteerde 21 punten, 8 rebounds en 4 steals. „Als je iets groots wil bereiken, als je wil winnen, dan gaat dat niet eenvoudig. Maar het is wel waarvoor we hier zijn”, zei uitblinker Tatum. De eerste ontmoeting met Miami Heat is dinsdag, en plaats van handeling is het nog altijd afgesloten complex van Disney World in Orlando.

De halve finale in de Western Conference is nog niet beslist. Denver Nuggets kwam wel op een 3-2-voorsprong door wedstrijd vijf in de best-of-seven tegen Los Angeles Clippers te winnen met 111-105. Topschutter bij de Nuggets was Jamal Murray met 26 punten, ploeggenoot Nikola Jokic voegde 22 punten, 14 rebounds en 5 assists toe. Kawhi Leonard was op dreef voor de Clippers met 36 punten, maar zijn productie kon een nederlaag niet voorkomen. Zondag spelen de twee ploegen hun zesde wedstrijd.