Steven Bergwijn onderuit in Champions League-debuut met Spurs

Geen goals, maar kansen zat in de eerste helft vooral van de kant van Leipzig. Bergwijn, die in de winterstop van PSV werd overgenomen, had de score kunnen openen voor de Spurs. Een bal met zijn rechtervoet richting de verre hoek werd knap gekeerd door doelman Peter Gulácsi. Zijn collega Hugo Lloris aan de andere kant moest vaker reddend optreden. De Duitsers speelden beter maar verzuimden te scoren. In de 35e minuut had Werner waarschijnlijk de beste kans van de eerste helft, maar Lloris bracht redding na het puntertje

De Spurs, vorig seizoen nog finalist, kwamen in de tweede helft heel wat beter uit de startblokken dan voor rust. Gulácsi moest vrijwel meteen redden op een inzet van Lucas Moura. De rebound was niet besteed aan Bergwijn. Het was Leizog dat binnen het uur toch op voorsprong kwam. Een onbeholpen Ben Davies kon niets anders dan Konrad Laimer neerleggen in het strafschopgebied. Werner benutte de penalty koelbloedig.

Timo Werner (m) viert zijn winnende treffer. Ⓒ AFP

Daarna waren er kansen over en weer. Patrik Schick had een enorme kans op de 2-0, maar miste. Pas in de laatste 20 minuten kwam het tot een offensief en meerdere mogelijkheden voor Tottenham. Een kwartier voor tijd had Giovani Lo Celso in de tweede helft de beste kans voor de Spurs, maar hij schoot de bal na een vrije trap op de paal. Ook in de vijf minuten extra tijd werd er niet meer gescoord.