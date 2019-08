Familie en wielercollega's nemen afscheid van Lambrecht

Familie, vrienden en wielercollega's nemen in Knesselare afscheid van de renner van Lotto-Soudal. De dienst is om 11.00 uur begonnen. Buiten de kerk staat een groot scherm, zodat de mensen die niet in de kerk kunnen de plechtigheid toch kunnen zien.

Bekijk ook: Lambrecht overleed na scheur in lever aan hartstilstand

Tijdens de rit over 150 kilometer van Chorzów naar Zabrze kwam Lambrecht hard ten val. De Belg moest eerst gereanimeerd worden voordat hij met een helikopter naar een ziekenhuis kon worden gebracht. Daar overleed hij.

Later bleek dat hij is overleden aan de gevolgen van een grote scheur in zijn lever. De scheur zorgde voor een inwendige bloeding en als gevolg daarvan kreeg Lambrecht een hartstilstand.

Sportief manager Marc Sergeant van Lotto Soudal is ook aanwezig met zijn vrouw. Ⓒ Hollandse Hoogte

Bekijk ook: Lambrecht overleed na scheur in lever aan hartstilstand