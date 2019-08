Foto’s: Emotioneel afscheid van overleden Lambrecht

„We hebben een groot wielertalent verloren”, verklaarde bondsvoorzitter Tom Van Damme. „Maar vandaag gaan mijn gedachten vooral uit naar de familie en de ouders, die hun zoon verloren hebben. In België hebben we recent verschillende renners verloren. Maar bij Bjorg heeft het noodlot echt toegeslagen. Was hij een meter verder gevallen, dan waren we hier nu niet.”

De kist met daarin het lichaam van Lambrecht Ⓒ Hollandse Hoogte

Voor de plechtigheid voor de 22-jarige renner van Lotto-Soudal kwamen veel mensen naar de Belgische plaats Knesselare. Buiten bij de kerk was een groot scherm geplaatst waar enkele honderden mensen naar keken. Vijf ploeggenoten en oud-ploegmaat Andre Greipel droegen de kist.

Bekijk ook: Lambrecht overleed na scheur in lever aan hartstilstand

Tijdens de rit over 150 kilometer van Chorzów naar Zabrze kwam Lambrecht hard ten val. De Belg moest eerst gereanimeerd worden voordat hij met een helikopter naar een ziekenhuis kon worden gebracht. Daar overleed hij.

Later bleek dat hij is overleden aan de gevolgen van een grote scheur in zijn lever. De scheur zorgde voor een inwendige bloeding en als gevolg daarvan kreeg Lambrecht een hartstilstand.

Een jonge wielerfans veegt zijn tranen weg. Ⓒ Hollandse Hoogte

De familie van Bjorg Lambrecht. Ⓒ Hollandse Hoogte

Sportief manager Marc Sergeant van Lotto Soudal is ook aanwezig met zijn vrouw. Ⓒ Hollandse Hoogte

Bekijk ook: Lambrecht overleed na scheur in lever aan hartstilstand