Parijs - Nice: de sprint volgens Cees Bol

De winst in de derde etappe van Parijs-Nice ging naar Ivan Garcia Cortina. Cees Bol werd vierde. Ⓒ EPA

LA CHÂTRE - Na een chaotische finale van de derde etappe in Parijs-Nice, waarin het voor elke sprinter moeilijk is te bepalen geweest wanneer hét moment van aangaan het juiste was, eindigt Cees Bol (Team Sunweb) als vierde. Hij kan wel leven met dat resultaat. ,,Ik ben in elk geval vandaag aan sprinten toegekomen.’’