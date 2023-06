Courtois verbolgen over uitspraken bondscoach: ’Diep teleurgesteld’

In een statement op zijn social media-kanalen laat de 102-voudig Belgisch international, door velen beschouwd als de beste keeper ter wereld, weten zeer ontstemd te zijn over wat Tedesco heeft verteld op een persconferentie. „Ik was vanmiddag verrast toen ik de persconferentie van de coach hoorde. Hij gaf daar een partijdige, subjectieve lezing van een privégesprek dat we hadden na de wedstrijd tegen Oostenrijk. Het moge duidelijk zijn dat het niet de eerste of laatste keer is dat ik met een coach praat over kleedkamerzaken, maar het is wel de eerste keer dat iemand besluit om het openbaar te maken. Dat stelt me diep teleur, maar ik wil duidelijk maken dat zijn oordeel niet met de werkelijkheid overeenkomt.”

Niet de werkelijkheid

Tedesco gaf aan dat Courtois niet beschikbaar was voor de tweede interland van deze periode, tegen Estland, omdat hij teleurgesteld was dat hij bij absentie van Kevin De Bruyne de aanvoerdersband niet mocht dragen tegen Oostenrijk. Om de kool en de geit te sparen had Tedesco een wisseldienst afgesproken. Tegen Oostenrijk was Romelu Lukaku aanvoerder en tegen Estland zou Courtois de band mogen dragen. Volgens Courtois is de voorstelling van zaken door Tedesco niet overeenkomstig met de werkelijkheid.

„In dat gesprek vroeg ik hem om beslissingen uit te leggen die ons in het verleden schade hebben berokkend en die voortaan te voorkomen. Aanvoerder zijn van de nationale ploeg is geen opwelling of willekeurige keuze, dat moet zijn beslissing zijn en dat probeerde ik op hem over te brengen. Dat is helaas niet gelukt. Ik wil duidelijk hebben dat ik in geen geval iets geëist heb en dat ik met mijn ploeggenoot Romelu Lukaku heb gesproken om duidelijkheid te scheppen over deze situatie. Ook wil ik duidelijk maken dat ik, in tegenstelling tot wat beweerd wordt, niet met andere ploeggenoten heb gesproken over zulke situaties.”

Medische staf

Tot slot betoogde Courtois in zijn statement dat hij zondag ook een check van zijn rechterknie heeft gehad en dat zijn beslissing om het Belgische kamp te verlaten is genomen in samenspraak met de medische staf van de Belgen en die van Real Madrid.