Ronaldo doet Tadic pijn

Eind maart bleef Portugal in Lissabon tegen de Serviërs op 1-1 steken. Cristiano Ronaldo viel toen na een half uur uit. Een paar dagen eerder was het tegen Oekraïne 0-0 geworden. Om die reden stond er behoorlijk wat druk op het duel in Belgrado.

Vlak voor rust zette William Carvalho de Portugezen op voorsprong en na een uur verdubbelde Gonçalo Guedes de marge. Nikola Milenkovic maakte het weer spannend, maar Ronaldo bracht de marge weer op twee. Aleksandar Mitrovic gaf de thuisploeg van Ajacied Dusan Tadic 5 minuten voor tijd weer hoop, maar een minuut later bepaalde Bernardo Silva de eindstand.

Portugal reist nu af naar Litouwen, waar de winnaar van de Nations League dinsdag weer drie punten dichter bij koploper Oekraïne hoopt te komen.