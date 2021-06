Frankrijk wint zinderende Poule des Doods, glansrol Cristiano Ronaldo

Na een goede kans voor de Fransen, ging de bal in de 28e minuut op de stip voor de Portugezen. Danilo werd binnen de zestienmeter hard geraakt door doelman Hugo Lloris, die de bal totaal miste, maar Danilo niet. Arbiter Antonio Mateu Lahoz kon niet anders dan naar de stip wijzen. Natuurlijk was het Cristiano Ronaldo die raak schoot 1-0. Portugal had Frankrijk in de tang, dat er nauwelijks aan te pas kwam.

Cristiano Ronaldo doet het weer. Ⓒ ANP/HH

Maar de rollen leken in de 45e minuut omgedraaid, toen Kylian Mbappé wel heel gemakkelijk naar de grond ging na een schouderduel met Semedo. Leidsman Lahoz wees wel naar de stip, tot woede van de Portugezen. Karim Benzema maakte zijn eerste treffer op dit EK, vanaf elf meter: 1-1.

Benzema dacht direct na rust de 2-1 aan te tekenen, maar er ging een streep door de treffer wegens buitenspel. Althans, dat dacht de grensrechter, maar Lahoz wees nadat de VAR had gecheckt naar de middenstip: 2-1 voor de Fransen.

Karim Benzema met de gelijkmaker. Ⓒ ANP/HH

In de 59e minuut was daar een handsbal van de Fransen van Koundé en, jawel, weer een strafschop. De bal moest erin, want bij 2-1 waren ze uitgeschakeld door de tussenstand bij Duitsland-Hongarije. Natuurlijk, weer raak: 2-2. Een ongelofelijke belangrijke goal voor de Portugezen, want bij een nederlaag leek de regerend Europees kampioen uitgeschakeld.

Paul Pogba leek de 3-2 binnen te pegelen, maar Rui Patricio redde via zijn hand en de paal en ook in de rebound stond hij zijn mannetje. Een zinderend spannende avond, die geen winnaar kende. Behalve dan de fans op de tribune en op de televisie.

Kingsley Coman ging nog neer in de 90e minuut en de twijfel was of het er binnen of buiten was, maar de bal ging niet op de stip.

Frankrijk wint de Poule des Doods uiteindelijk, Duitsland met de hakken over de sloot tweede, Portugal derde en de dappere Hongaren vierde. De Fransen gaan het nu opnemen tegen Zwitserland, de Portugezen in een kraker tegen de Belgen.