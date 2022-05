Argentijnen willen via veiling ’Hand van God’-shirt Maradona terughalen

Het shirt staat al een maand online en er kan nog toch woensdagavond op geboden worden door geïnteresseerden nadat het beschikbaar werd gesteld. Lange tijd was het shirt in bezit van de Engelse middenvelder Steve Hodge, die na afloop shirt ruilde met de legendarische nummer 10. Hij stalde het in bruikleen in het National Football Museum in Manchester en verkondigde ook na Maradona’s dood zo’n anderhalf jaar geleden dat hij het shirt niet zou verkopen.

Daar is hij nu dus op teruggekomen en dat vinden de Argentijnen moeilijk te verkroppen. „Hij verkoopt zonder toestemming iets dat van Maradona en de Argentijnse voetbalbond AFA is”, zegt een van de afgevaardigden tegenover The Sun. „Het shirt zou in Argentinië moeten zijn, zodat alle Argentijnen ervan kunnen genieten, en niet bij een miljonair in zijn kast hangen.”

De naar London afgereisde delegatie bestaat uit iemand van Maradona's familie, een particulier memorabilia-bedrijf en een vertegenwoordiger van de AFA. Naar verluidt willen zij 5 miljoen pond (bijna 6 miljoen euro) bieden.

Dat lijkt momenteel genoeg te zijn. Op het moment van schrijven is het hoogste bod 4 miljoen pond. De veiling loopt nog tot woensdagmiddag 17.00 uur Nederlandse tijd.