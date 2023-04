Dumfries kijkt uit naar clash met Milan: ’Dat wordt heel speciaal’

Denzel Dumfries (links) in de slag met Benfica-verdediger Alejandro Grimaldo. Ⓒ EPA

Denzel Dumfries van Inter zei na het gelijkspel (3-3) in de kwartfinales van de Champions League tegen Benfica dolblij te zijn met het bereiken van de halve finales. Maar geheel onverwacht is het niet, aldus de Nederlandse verdediger. „Vanaf het begin van het seizoen hebben we gezegd dat we de Champions League kunnen winnen. Dat is ons doel en dat is waarin we geloven.”