Michel Vorm nieuwe keeperstrainer Tottenham Hotspur

KNVB-voorzitter Just Spee in bestuur UEFA

Just Spee is de Nederlandse opvolger van Michael van Praag in het uitvoerend comité van de UEFA. Tijdens de verkiezing in Montreux op het jaarlijkse UEFA Congres werd de 56-jarige bondsvoorzitter van de KNVB gekozen door de vertegenwoordigers van de 55 aangesloten nationale voetbalbonden. Hij kreeg ...