Dartsensatie Fallon Sherrock: 'Dit neemt niemand mij meer af'

Fallon Sherrock Ⓒ PDC

Amsterdam - De vrouw die als eerste een man op het WK darts versloeg, bracht in Alexandra Palace voor de derde opeenvolgende keer iedereen in extase. Ongeveer 45 minuten had er op het wereldkampioenschap een nieuwe stunt in de lucht gehangen, maar Chris Dobey liet zich niet gek maken en hield het hoofd wél koel. Daardoor eindigde rond de klok van zes uur het memorabele avontuur van Fallon Sherrock, de 25-jarige dartsensatie uit Milton Keynes. De staande ovatie die haar ten deel viel, was veelzeggend. Er verlieten in Alexandra Palace dit keer twee winnaars het podium.