Eiting: ’Vier doelpunten maken teveel van het goede’

„Dat maakte het heel lastig”, zei Carel Eiting bij RTL7. „We moesten ineens heel veel doelpunten maken. We hebben alles gegeven, maar het was te veel van het goede. Het was ook belangrijk de nodige rust in het spel te houden”, vervolgde Eiting. „Misschien hebben we niet zo heel veel kansen uitgespeeld, maar je kunt ook niet blijven rennen. Daar schiet je ook niets mee op.”

Het was lastig tegen Getafe, maar dat was volgens Eiting geen excuus voor de uitschakeling. „Je speelt liever tegen een ploeg die geen tijdrekt. Maar de scheidsrechter trad er deze keer wel tegen op. Daar lag het dus niet aan.”

Trainer Erik ten Hag kon niet anders dan concluderen dat Ajax over twee wedstrijden tekort is geschoten tegen Getafe. „We hebben niet gebracht wat we kunnen”, analyseerde hij. „Het is een heel vervelende ploeg om tegen te spelen, maar we hebben ze wel in de kaart gespeeld.”

De coach vervolgde: „Bij de 0-1 zag Lisandro Martinez er niet goed uit, maar hij heeft al zoveel goede wedstrijden voor ons gespeeld. We maken nog wel 1-1 en 2-1, maar er was te weinig structuur bij ons. Het was onvoldoende. We moeten nu voor de landstitel gaan.”

