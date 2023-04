Teambaas Franz Tost verdedigt Nyck de Vries: ‘Zit in een crashperiode’

De Vries crashte vrijdag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan en start zondag vanaf de laatste plek. Een bittere pil, omdat AlphaTauri het in Baku veel beter voor elkaar lijkt te hebben dan tijdens de eerste drie race-weekenden van dit jaar.

,,Het was vrij duidelijk wat er gebeurde. Nyck remde te laat, want hij verwachtte misschien dat hij wat meer grip had en verloor de controle over de auto”, aldus Tost. ,,Hij zit in een leerproces en, zoals ik altijd zeg, in een crashperiode. Als coureurs niet crashen, weten ze niet wat de limiet is. Er is geen coureur die nooit is gecrasht. Ook Sebastian Vettel kwam tijdens zijn eerste wedstrijden voor ons vaker zonder dan met de neus van zijn auto terug de pitstraat in na de eerste ronde. Het hoort erbij.”

Tost hoopt dat het zusterteam van Red Bull de juiste richting is ingeslagen met het doorontwikkelen van de auto. In Baku maakt het team alvast een goede indruk. Yuki Tsunoda kwalificeerde zich als achtste voor de race op zondag.

,,Yuki doet het heel goed, hij heeft een stijgende lijn te pakken”, zegt Tost. ,,Wat Nyck betreft moeten we niet vergeten dat hij nieuw is. Eigenlijk heeft een rookie minimaal drie jaar nodig om te begrijpen wat er allemaal gebeurt in deze sport. Hier hebben we één training en daarna gingen we direct de kwalificatie in. Dat kan problematisch zijn voor nieuwelingen, want het is heel moeilijk om gelijk het maximale uit de baan en de banden te halen.”

Verkeerde keelgat

Tost (67) zegt al enkele jaren na te denken over zijn afscheid als teambaas. Dat gebeurt dus na dit seizoen. Laurent Mekies komt over van Ferrari en is zijn opvolger, terwijl Peter Bayer CEO wordt. Dat AlphaTauri dat afgelopen woensdag al naar buiten bracht schoot in het verkeerde keelgat bij Ferrari, omdat de handtekeningen nog niet zijn gezet en Mekies gewoon nog in dienst is bij de Scuderia.

Tost: ,,Om eerlijk te zijn hadden we de bekendmaking ook niet gepland voor deze week. Maar er sijpelde al wat door in de media en ik wilde hier dit weekeinde niet gaan zitten en dan zeggen dat ik van niets wist of dat ik niet wilde reageren. Toen dachten we: laten we het persbericht er maar uit gooien. Ik kan wel begrijpen dat sommige mensen daar niet blij mee zijn.”