Van der Poel leeft mee met Girmay: ’Ze komen wel heel snel los die kurken’

Girmay kreeg bij het ontkurken van de fles prosecco de kurk in z’n oog en had veel pijn. Hij kon even niet zien uit het oog en ging voor een controle naar het ziekenhuis. Later op de avond kwam zijn zicht terug, maar woensdagmorgen werd toch beslist geen risico te nemen en niet te starten. Girmay gaf in de video aan dat zijn oog „meer rust” nodig had.

Van der Poel had na winst in de eerste etappe bijna hetzelfde. Toen kwam de kurk gelukkig op zijn schouder terecht en niet in zijn oog.

„Ik heb de beelden pas achteraf gezien”, aldus de Nederlander bij Eurosport voor de start van de elfde etappe. „Op de eerste dag had ik het zelf en het gelukt dat het niet in mijn gezicht was. Ik denk dat ze bij de organisatie al een stuk stop los doen, ik weet het niet. Ze komen alleszins wel heel snel los. Gevaarlijk dus en niet de manier waarop je de Giro wil verlaten.”

Van der Poel liet ook weten dat hij woensdag waarschijnlijk niet zal meesprinten, tenzij er door waaiers een kleiner groepje ontstaat.

Bron: discovery +

„We houden hier een slecht gevoel aan over”, stelde Giro-baas Mauro Vegni voor de etappe als reactie op het incident met Girmay. „We zijn van geluk naar extreme teleurstelling gegaan. We denken aan hem, want hij beleefde een magisch moment voor de wielersport. Ik hoop dat hij er geen blijvende schade aan overhoudt. Dit is nog nooit gebeurd. Ik weet niet of het te maken had met de hitte. We gaan sowieso bekijken hoe we dit in de toekomst kunnen vermijden.”

Ploegleider Valerio Piva had in gesprek met Sporza alvast een suggestie: „Waarom kan die fles niet gewoon open staan op het podium, zoals in de F1?”, klonk het.