Roest: ’Kramer is gevaarlijk’

Maar als Kramer vrijwel klachtenvrij is, zoals vrijdagavond bij de NK afstanden in Thialf, krijgt Roest het goud zeker niet cadeau.

„Ik denk dat we dit seizoen nog een aantal mooie wedstrijden tussen mij en Sven gaan zien”, zei hij na zijn titelprolongatie op de 5000 meter. Roest zegevierde in 6.09,79, Kramer eindigde als tweede in 6.10,91, met nummer drie Jorrit Bergsma op ruime afstand (6.14,65). „Ik ben op dit moment de beste, maar Sven is weer heel gevaarlijk voor mij. Ik zie hem nu weer als mijn belangrijkste concurrent.”

Kramer trok zich na zijn pijnlijke dertiende plek op de 5000 meter bij de eerste wereldbeker in november in Minsk terug uit het internationale circuit. Roest maakte daarna bij Jumbo-Visma de fysieke en mentale strijd van de viervoudige olympisch kampioen van dichtbij mee. Toen Kramer onlangs in Thialf bij een testrace met 3.37,39 een persoonlijk record reed op de 3000 meter, een incourante afstand voor mannen, wist de tweevoudig wereldkampioen allround genoeg. „Hij is weer in goeden doen.”

Roest gaf na zijn vierde overwinning op rij dit seizoen op de 5000 meter, waarvan twee in de wereldbeker, toe dat hij van het optreden van Kramer vorige week in Heerenveen was geschrokken. „Hij reed een wereldtijd. Ik wist meteen dat ik weer heel goed op hem moest gaan letten. Dat bleek ook wel hier op de 5000 meter, want hij reed in het zesde paar een heel snelle tijd.”

Roest won vervolgens in de laatste rit op ’Krameriaanse’ wijze: hij dook snel onder de leidende tijd van zijn teamgenoot en gaf daarna het goud met een stabiele rit niet meer uit handen. „Ik was onwijs zenuwachtig voor de start. Het hele seizoen ben je al de beste en dat wil je dan bij de NK afstanden natuurlijk ook laten zien, zeker omdat er allerlei startbewijzen voor de grote toernooien op het spel staan. Dus er zat wel wat extra druk op.”

Roest: „Die Nederlandse titel zat voortdurend in mijn hoofd, ik wilde vooraf of achteraf niet tevreden zijn met een tweede plaats plus een WK-ticket. Ik wilde gewoon voor de winst rijden en dat wil Sven ook altijd. Dat is een topsportinstelling en zo hoort het ook.”