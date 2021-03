Kneuzing in knie van Noa Lang: ’Dat hij naar huis is, is ernstig genoeg’

Lang kwam tijdens de EK-wedstrijd tegen Jong Duitsland al vroeg in botsing met ploeggenoot Teun Koopmeiners en greep daarbij snel naar zijn knie. De aanvaller probeerde verder te spelen, maar moest de wedstrijd staken. In tranen verliet de sleutelspeler van Jong Oranje het veld.

„Het is een kneuzing in de knie, maar er is niets kapot bij Noa”, verduidelijkte trainer Erwin van de Looi maandagmiddag. „Dat is een meevaller voor hem, maar de blessure is zodanig ernstig dat hij naar huis is. Dat is dus ernstig genoeg. Het is ontzettend vervelend, zowel voor ons als voor hemzelf, dat we hem nu moeten missen.” Lang verliet afgelopen week het trainingskamp van Jong Oranje al om in Brugge aan zijn herstel te werken.

Jong Oranje speelt dinsdag het laatste groepsduel met Jong Hongarije. De belangrijke wedstrijd moet worden gewonnen om zicht te houden op een plek in de knockout-fase, die in mei wordt afgewerkt. Naast Lang kan Van de Looi ook niet beschikken over aanvoerder Koopmeiners. De speler van AZ is geschorst.