Makkelie verklaart waarom Feyenoorder Hartman mocht blijven staan

Hartman had al een gele kaart voor een charge op Steven Berghuis gekregen toen hij Mohammed Kudus halverwege de eerste helft blokkeerde en ten val bracht. Supporters en spelers van Ajax schreeuwden om een tweede gele kaart maar Makkelie vond de overtreding niet zwaar genoeg.

„Het had nog een gele kaart kunnen zijn als hij een veelbelovende aanval had onderbroken”, zei Makkelie bij ESPN. „Maar hij deed dit nog op de helft van Ajax, aan de zijlijn en ver van de goal. Er stonden ook nog verdedigers van Feyenoord op hun eigen helft. Dan is het voor mij geen gele kaart en voor al mijn collega’s ook niet. Als ik de wedstrijd opnieuw zou doen, dan zou ik hier opnieuw geen kaart voor geven. Mensen zeggen dan: dit is een tweede gele kaart. Daarom zou ik die kaart niet geven. Maar ik zou hier ook geen eerste gele kaart voor geven.”

Trainer Arne Slot van Feyenoord was niet ontevreden over de manier waarop Makkelie de overtreding van Hartman op Kudus beoordeelde. Hij besloot Hartman wel al na 25 minuten te wisselen. „Ik denk dat iedere onbenul wel zag dat dit nodig was”, zei hij. „Hij kreeg al best snel zijn eerste gele kaart. Die vond ik een beetje zwaar bestraft want aan zijn overtreding gingen drie overtredingen vooraf. Maar Quilindschy had in mijn ogen op een gegeven moment wel anderhalve kaart achter zijn naam staan. Hij stond ook nog tegenover Kudus, een speler die lastig te bespelen is. Dan moet je als trainer ingrijpen.”