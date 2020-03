Nevobo: Geen kampioenen in eredivisie mannen en vrouwen

De bond had eerder al besloten alle klassen onder de eredivisie niet meer af te maken. Alle sportcompetities in Nederland liggen sinds vorige week stil vanwege het coronavirus. Op verzoek van een aantal clubs heeft de Nevobo deze week een scenario voor de eredivisie voorgelegd, voor het geval de overheid per 6 april of een week later de maatregelen weer zou versoepelen. De clubs besloten echter dat er beter nu al een punt achter het seizoen kan worden gezet.

’Terecht een bijzaak’

„De ontwikkelingen van het coronavirus blijven elkaar snel opvolgen en de impact op de maatschappij is op dit moment nauwelijks te overzien. Sport is terecht een bijzaak geworden”, schrijft de Nevobo. „De tijd en aandacht die er nu is, moet worden besteed aan het bestrijden van de huidige crisis en de gevolgen daarvan. Na een inventarisatie van de reacties bleek dat de meeste eredivisie-organisaties deze visie delen.”

De bond gaat overleggen met de Europese federatie CEV wat dit betekent voor de Nederlandse afvaardiging van komend seizoen in de Europese toernooien. Bij de vrouwen stond Apollo 8 aan kop in de kampioenspoule, bij de mannen Draisma Dynamo. Over de promotie-/degradatieregeling voor dit seizoen moet de Nevobo zelf nog een beslissing nemen.