VI-trio na zomer terug aan tafel

Wim Kieft Ⓒ Telegraaf

Zou Veronica Inside niet terugkeren op de buis, dan is het sowieso goed geweest dat het programma al die jaren op de Nederlandse televisie werd uitgezonden. Hoewel ik hoop, en denk dat Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp na de zomer best weer samen aan tafel kunnen. Die drie hebben een prachtig programma neergezet. Weliswaar zijn er stevige dingen over elkaar geroepen, maar als de stof is neergedaald en de boel wat is gesust, moeten zij er met elkaar wel uitkomen. Wat nu gebeurt, met overal op te reageren en grote woorden over elkaar niet in te slikken, is juist ook de kracht van het programma en van de persoonlijkheden Derksen, Genee en Van der Gijp.