Comeback Clijsters in de maak

De Belgische heeft op social media haar speelschema bekendgemaakt nadat ze eerder dit jaar al had laten weten terug te willen keren in het proftennis. Een comeback op de Australian Open bleek vanwege een knieblessure niet haalbaar.

„Ik wil jullie laten weten dat ik een paar weken goed heb kunnen trainen”, laat ze in een filmpje op Twitter en Instagram weten. „Met mijn knie gaat het steeds beter, al is het nog niet 100 procent. Ik moet nog even geduld hebben maar ik geef jullie hierbij alvast mijn schema voor dit voorjaar.”

Na Monterrey wil Clijsters ook uitkomen op de toernooien van Indian Wells en Charleston. De voormalig nummer 1 van de wereld, 36 jaar inmiddels, stopte in 2007 al een keer omdat ze werd gehinderd door blessures. In 2009, inmiddels moeder van een dochter, keerde ze terug op de baan om binnen een maand meteen de US Open te winnen. Daarna hield ze het in 2012, met vier grandslamzeges op zak, voor gezien. In september kwam ze daar op terug. „Ik ben de afgelopen zeven jaar fulltime moeder geweest, maar wil niet alleen mama zijn van drie kinderen, ik mis het gevoel van het proftennis”, zei Clijsters toen.