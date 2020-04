Voorschot voor scheidsrechters nu het voetbal stil ligt

De arbiters moeten het vooral hebben van de vergoedingen die ze krijgen per wedstrijd. Zo ontvangt een scheidsrechter uit de hoogste klasse daar 3340 euro voor, voor een assistent-scheidsrechter ligt dat bedrag op maximaal 1670 euro. Een wedstrijd als videoarbiter levert de scheidsrechters normaal ook tussen de 1075 en 1670 euro op.

De meeste topscheidsrechters hebben er een baan naast. Zo is Björn Kuipers supermarkteigenaar en werkt Danny Makkelie bij de politie. Bas Nijhuis doet veel lezingen en geeft presentaties, Serdar Gözübüyük is eigenaar van een bedrijf dat visa’s regelt en Kevin Blom heeft zich in de coronacrisis aangemeld als kebab-bezorger om in die rol geld op te halen voor de Voedselbank.

Er zijn echter ook heel wat (assistent-)scheidsrechters voor wie het werk bij de KNVB hun hoofdtaak is. In het cao voor de arbitrage staat dat ze een vaste maandelijkse vergoeding krijgen, die uiteenloopt van 25 tot maximaal 400 euro. Hun inkomsten zijn voornamelijk afhankelijk van het aantal wedstrijden dat ze fluiten. De eredivisie en Keuken Kampioen Divisie liggen echter al sinds begin maart stil. Met een voorschot voor de wedstrijden die ze normaal gesproken in de maanden maart, april en mei gefloten zouden hebben, kunnen ze de komende maanden in ieder geval overbruggen.