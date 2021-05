1. FC Köln ontsnapt en handhaaft zich in Bundesliga

Köln zocht afgelopen woensdag in eigen huis negentig minuten naar een treffer, maar het wilde maar niet lukken. Het werd nog erger toen Simon Lorenz met zijn eerste balcontact de 0-1 maakte voor Kiel.

In de Noord-Duitse havenstad vonden de spelers van Köln-coach Friedhelm Funkel wel meteen het doel. Jonas Hector opende in de 3e minuut de score voor de bezoekers. Lee Jae-Sung maakte echter een minuut later weer gelijk. Maar na een kwartier stond Köln op een comfortabele 3-1 voorsprong door twee doelpunten van Sebastian Andersson. Rafael Czichos zorgde zelfs voor de rust nog voor de 1-4. Ellyes Skhiri bepaalde de eindstand in de tweede helft op 1-5.

Köln speelt sinds 2019 in de Bundesliga. Holstein Kiel greep dit seizoen op de laatste speeldag naast rechtstreekse promotie naar de Bundesliga. In 2018 lukte het de club ook niet om via de play-offs de Bundesliga te bereiken. Toen was VfL Wolfsburg te sterk.

