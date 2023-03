Dít zijn de monsterlijke maandsalarissen van de sterren van Paris Saint-Germain

De Franse sportkrant L’Equipe publiceert elk jaar de lonen van de Ligue 1 en het is uiteraard geen verrassing dat het lijstje ook dit jaar gedomineerd wordt door de oliedollars uit Parijs. De volledige top-tien bestaat uit spelers van PSG, vijftien van de twintig best betaalde spelers uit de Franse competitie dragen het shirt van de leider.

Met zes miljoen euro bruto per maand - jawel: per maand, niet per jaar! - spant Mbappé dus absoluut de kroon in Frankrijk. Om hun Franse topspits te overtuigen om zijn aflopende overeenkomst te verlengen bood PSG vorig jaar Mbappé één van de meest waanzinnige contracten uit de geschiedenis van de sport aan. Hij verdient bijna evenveel als collega-vedetten Neymar (3 675.000 euro) en Messi (3.375.000 euro) tezamen. Let wel, dit gaat alleen nog over salarissen zonder premies.

Belangrijkste conclusie

De belangrijkste conclusie van L’Equipe is dat ook in het Franse voetbal de inflatie heeft toegeslagen. Zo goed als elke club zag het afgelopen jaar zijn loonmassa stijgen. Uitzonderingen daarop zijn AS Monaco en Lille.

Tekst gaat verder onder de tweet

Top-dertig bruto maandsalarissen van de Ligue 1

1. Mbappé (PSG) 6 000 000 euro

2. Neymar (PSG) 3 675 000 euro

3. Messi (PSG) 3 375 000 euro

4. Marquinhos (PSG) 1 200 000 euro

. Verratti (PSG) 1 200 000 euro

6. Hakimi (PSG) 1 083 000 euro

7. Donnarumma (PSG) 916 000 euro

8. Ramos (PSG) 791 600 euro

9. Bernat (PSG) 730 000 euro

10. Mukiele (PSG) 700 000 euro

11. Ben Yedder (Monaco) 650 000 euro

12. Kimpembe (PSG) 640 000 euro

13. Veretout (OM) 550 000 euro

14. Ruiz (PSG) 540 000 euro

. Sanches (PSG) 540 000 euro

16. Soler (PSG) 500 000 euro

. Sanchez (OM) 500 000 euro

18. Bailly (OM) 450 000 euro

. Lacazette (OL) 450 000 euro

20. Ekitike (PSG) 400 000 euro

. Boateng (OL) 400 000 euro

. Lovren (OL) 400 000 euro

Tolisso (OL) ) 400 000 euro

24. Malinovski (OM) 350 000 euro

25. Ünder (OM) 330 000 euro

. Rongier (OM) 330 000 euro

27. Mbemba (OM) 320000 euro

. Guendouzi (OM) 320000 euro

29. Sissolo (Nantes) 310000 euro

30. Golovine (Monaco) 300000 euro

. Volland (Monaco) 300000 euro