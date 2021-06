Live EK: Italië leidt met 2-0 tegen Zwitsers

Na Finland-Rusland (0-1) en Turkije-Wales (0-2) staat Italië tegen Zwitserland nog op het programma. De Azzurri openden het EK vrijdag met een klinkende zege op Turkije (3-0). De aftrap is om 21:00 uur.

Bondscoach Roberto Mancini van Italië heeft gekozen voor vertrouwde namen in zijn basisteam. Verdediger Alessandro Florenzi, die in de eerste groepswedstrijd geblesseerd uitviel, wordt opnieuw vervangen door Giovanni Di Lorenzo. Verder heeft Mancini dezelfde spelers als bij de eerste wedstrijd in zijn opstelling opgenomen.

Bondscoach Vladimir Petkovic van Zwitserland kiest voor dezelfde elf spelers die zaterdag aantraden in de eerste groepswedstrijd tegen Wales (1-1).

Aaron Ramsey Ⓒ ANP/HH

Eerder op de avond pakte Wales drie punten. De ploeg van aanvoerder Gareth Bale versloeg Turkije met 2-0. Het openingsdoelpunt kwam vlak voor de rust op naam van Aaron Ramsey. Diep in de extra tijd besliste Connor Roberts het duel.

Wales speelde eerder met 1-1 gelijk tegen Zwitserland. Turkije kan de koffers gaan pakken. Feyenoorder Orkun Kökçu bleef opnieuw op de bank bij Turkije.

In Groep B bleek Rusland wonesdagmiddag te sterk voor Finland: 1-0.