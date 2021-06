Live EK: Russen vlak voor rust op voorsprong tegen Finland

In de middag wordt groep A even overgeslagen. Dat heeft er mogelijk mee te maken, dat de wedstrijd in groep B tussen Finland en Rusland gepland staat en de meest oostelijke tijdzone. In Sint-Petersburg hopen de Finnen een vervolg te geven aan hun verrassend sterke EK-start, nadat ze met 1-0 wonnen in de inmiddels beruchte wedstrijd tegen Denemarken. De Russen zullen in deze burenruzie de 3-0 nederlaag tegen België willen wegpoetsen.

Dan wordt het smullen geblazen in groep A, want ook de Turken moeten flink aan de bak na de 3-0 verliespartij tegen Italië. De Welshe ploeg kende ook geen droomstart met het 1-1 gelijkspel tegen Zwitserland in de openingswedstrijd. Aangezien Wales in de laatste wedstrijd Italië treft, kan het zich nu eigenlijk geen puntenverlies meer veroorloven. Anders lijkt een evenaring van de prestatie van vijf jaar geleden (halve finale) wel heel lastig te worden.

Een voordeel voor Wales is dat Italië tijdens de laatste wedstrijd mogelijk al zeker is van de achtste finale. Tegen Zwitserland kan het zich bij een zege zelfs verzekeren van de eindwinst in de groep, mits Wales en Turkije gelijkspelen. De Zwitsers zullen op voorhand waarschijnlijk wel tekenen voor eenzelfde resultaat als tegen Wales afgelopen zaterdag.