Live EK: Wales leidt met 1-0 tegen Turken, Bale schiet penalty huizenhoog over

Feyenoorder Orkun Kökçu moet bij het EK ook in de tweede groepswedstrijd van Turkije tegen Wales in Bakoe (aanvang: 18.00 uur) op de bank beginnen. De 20-jarige middenvelder fungeerde bij de verloren openingswedstrijd tegen Italië (0-3) ook als wisselspeler en kreeg van bondscoach Senol Günes evenmin een invalbeurt.

Ook Halil Dervisoglu is weer reserve bij Turkije. De geboren Rotterdammer, oud-speler van onder meer Sparta en FC Twente, mocht tegen Italië in de 76e minuut invallen.

Günes heeft in vergelijking met het duel met Italië twee wijzigingen aangebracht in zijn basisteam. In de verdediging neemt Kaan Ayhan de plaats in van Merih Demiral en aanvaller Cengiz Ünder vervangt Yusuf Yazici.

Wales, dat in het eerste EK-duel gelijkspeelde tegen Zwitserland (1-1), treedt met een ongewijzigd elftal aan.

Een voordeel voor Wales is dat Italië tijdens de laatste wedstrijd mogelijk al zeker is van de achtste finale. Tegen Zwitserland kan het zich bij een zege zelfs verzekeren van de eindwinst in de groep, mits Wales en Turkije gelijkspelen. De Zwitsers zullen op voorhand waarschijnlijk wel tekenen voor eenzelfde resultaat als tegen Wales afgelopen zaterdag.