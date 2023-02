Thibau Nys pakt wereldtitel beloften, zilver voor Del Grosso

De Belgische veldrijder Thibau Nys heeft in Hoogerheide de wereldtitel veroverd bij de beloften. De zoon van oud-wereldkampioen Sven Nys was een klasse apart en reed het grootste deel van de wedstrijd alleen voorop. Achter hem verraste Tibor del Grosso met een sprint die hem het zilver opleverde. De 19-jarige crosser uit Eelde hield de Belgen Witse Meeussen (brons) en Joran Wyseure achter zich.