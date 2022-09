VIDEO Mopperende Van de Zandschulp gooit met racket in Tel Aviv

De nummer 174 van de wereld was met 6-4 4-6 6-3 te sterk.

De als vijfde geplaatste Van de Zandschulp had een moeizame start. Hij kwam in de eerste set al snel met 3-0 achter en wist dit niet meer goed te maken. In de tweede set leek de nummer 35 op de wereldranglijst zich te herstellen. Van de Zandschulp pakte de set met 6-4. Maar in de beslissende set keek hij opnieuw tegen een 3-0-achterstand aan en namen de irritaties toe. Hij gooide met zijn racket en was zichtbaar aan het mopperen.

Van de Zandschulp kreeg bij een stand van 3-5 nog wel een breakpunt, maar benutte dit niet. Broady won de partij met 6-3.

Tallon Griekspoor werd bij het Israëlische hardcourttoernooi in de eerste ronde uitgeschakeld door de Canadees Vasek Pospisil.