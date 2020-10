Sunweb verdient na Giro geen trap na, maar een diepe buiging

Vlnr: Jai Hindley, Tao Geoghegan Hart en Wilco Kelderman. Ⓒ ANP/HH

De 103e Giro d’Italia gaat niet alleen door corona, maar ook vanwege het sensationele verloop de geschiedenisboeken in. En na de Tour (drie ritzeges) was het opnieuw Team Sunweb dat met verfrissend wielrennen een grote ronde kleur gaf, met de herboren Wilco Kelderman (derde) en het talent Jai Hindley (tweede), die zich manifesteerden. De ploeg greep naast de eindzege, simpelweg omdat Ineos-Grenadiers met eindwinnaar Tao Geoghegan Hart en superknecht Rohan Dennis te sterk was.