Arne Slot klaar voor l’OM: ’Dit is een serieus goede tegenstander’

Slot begon met goed nieuws, want zowel Marcos Senesi als Guus Til keren donderdagavond hoogstwaarschijnlijk terug in de selectie. „Ze hebben allebei getraind met de groep, ik verwacht ze vandaag ook weer dus in dat geval heb ik ze morgen tot mijn beschikking.” De terugkeer van beide spelers komt de coach meer dan handig uit: „Het zijn basisspelers die dit seizoen een belangrijke rol hebben gespeeld, des te belangrijker dat ze er donderdag bij zijn.”

Entourage

Tegen de, op papier, beste tegenstander in de Conference League tot op heden verwacht Slot een geweldige Europese avond in De Kuip. De 43-jarige coach merkte sowieso al dat er een grote wedstrijd aan zit te komen, gezien de entourage er omheen. „Je ziet het wel aan de volle perszaal nu, er is veel aandacht. Ik heb ook wel de hoop en de verwachting dat we dat morgen gaan merken als we het veld op lopen. Ik hoop dat de spelers dat om zullen zetten in een goede 90 minuten.”

De technische staf heeft de spelersgroep tot in de puntjes voorbereid om dat te bewerkstelligen. Slot: „Als de belangen zo groot zijn hoef je spelers niet te motiveren. Wat we wel moesten doen is de spelers informeren wat ze kunnen verwachten, waar de kwaliteiten van Marseille liggen. Vandaag en morgen focussen we vooral nog op waar voor ons de kansen liggen. Uiteraard proberen we ze toch nog even extra op scherp te zetten, ondanks dat motivatie zoals gezegd niet echt nodig is voor zo’n wedstrijd.”

Vertrouwen met een realistische blik op de tegenstander is het devies voor Slot. „Dit is een serieus goede tegenstander, dus of wij ons eigen spel kunnen spelen zal ook van hen afhangen. We hebben echter, onder anderen in de competitie, al laten zien dat we dat wel kunnen tegen sterke ploegen.”

Kökcü

Ook Orkun Kökcü schoof aan voor het perspraatje en ging onder meer in op Cengiz Ünder, aanvaller van Marseille en Kökcü’s ploeggenoot bij het nationale elftal van Turkije. „We hadden het er in de kwartfinale al over dat we elkaar tegen zouden komen als we allebei onze wedstrijden zouden winnen.” Bij Ünder won de Feyenoorder al enige informatie in. Kökcü vertelt: „Hij gaf aan wat voor soort ploeg ze hebben, en dat het daar ook heel erg leeft bij de supporters. Wat dat betreft wordt het sowieso een mooie wedstrijd.”

Alvast vooruitblikkend op de return in het Velodrome (het stadion van Marseille, red.) verwachtte Kökcü overigens niet te veel onder de indruk te zullen zijn. „Zeker met het Turkse elftal, maar ook hier in De Kuip ben ik wel wat gewend”, zo sluit hij af.